صادرات الكهرباء الفرنسية تسجل مستويات قياسية

صدرت فرنسا كمية كبيرة من الكهرباء العام الماضي بفضل تنويع مصادر الطاقة، حسب بيانات صدرت أمس الخميس.

ارتفاع صافي صادرات فرنسا لجيرانها

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، ارتفع صافي صادرات البلاد لجيرانها إلى حوالي 89 تيراوات/ ساعة في 2024، لتحطم رقمها القياسي السابق الذي سجلته في 2002، وفقا لشركة "آر تي إي" المشغلة لشبكة الكهرباء.

استعادة الطاقة النووية والإنتاج الاستثنائي من الطاقة الكهرومائية

وتم نقل صافي 27.2 تيراوات/ ساعة إلى ألمانيا وبلجيكا، و22.3 تيراوات/ ساعة لإيطاليا و21 تيراوات/ ساعة إلى المملكة المتحدة، و16.7 تيراوات/ ساعة إلى سويسرا و2.8 تيراوات/ ساعة إلى إسبانيا.

وبحسب توماس فيرناك مدير شركة "آر تي إي"، تمكنت البلاد من تحقيق الصادرات الضخمة من الكهرباء عن طريق استعادة الطاقة النووية والإنتاج الاستثنائي من الطاقة الكهرومائية ومزيد من التوسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.