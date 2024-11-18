مستشفى كفر صقر المركزي ينجح في إجراء جراحة دقيقة لطفل (صور)

أخبارصحة الشرقية، نجح الفريق الطبي بوحدة مناظير المسالك البولية وتفتيت الحصوات الكلوية الفريدة بمستشفى كفر صقر المركزي، التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، في إجراء عملية دقيقة بالمنظار لطفل للمرة الأولى بالوحدة الفريدة، حيث دخل الطفل البالغ من العمر 12عامًا، إلى قسم الاستقبال والطوارئ يعاني من احتباس بولي ناتج عن وجود "دبوس" في مجرى البول، مما تسبب في انسداد بعنق المثانة.

منظار المسالك البولية الخاص بالأطفال

وعلى الفور قام فريق مناظير المسالك البولية وتفتيت الحصوات بقيادة الدكتور عبد الهادي مصطفى أخصائي المسالك، والدكتور محمود الحلواني اخصائي التخدير، تحت إشراف الدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير بالمديرية، والدكتور عبدالسلام شعبان مدير المستشفى، باستخدام منظار المسالك البولية الخاص بالأطفال، وتمت إزالة الدبوس بنجاح.

فريق طبي ينجح في إجراء عملية دقيقة لإنقاذ طفل بالشرقية،فيتو

ويأتي ذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وتحقيق أقصي استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين.

فريق طبي ينجح في إجراء عملية دقيقة لإنقاذ طفل بالشرقية،فيتو1

إجراء تفتيت حصوات كلوية في مستشفي كفر صقر

وأوضح الدكتور هاني جميعة بأن الفريق الطبي بوحدة مناظير المسالك وتفتيت الحصوات الكلوية بالمستشفى، قام أيضًا في نفس اليوم بإجراء منظار آخر لطفل يبلغ من العمر 7 أعوام، كان يعاني من ارتفاع متكرر في درجة الحرارة وآلام بالجزء السفلي، وتم إجراء الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية اللازمة له، وتبين وجود حصوة في الحالب الأيمن للكلية، وتم إدخال الطفل للعمليات على الفور، وتم استخراج الحصوة بمهارة باستخدام منظار الحالب الأيمن وتركيب قسطرة بولية، وحالة الطفل الآن مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية تحت إشراف أطباء المسالك البولية بالمستشفى، هذا بالإضافة إلى قيام الأطباء بإجراء لستة تفتيت حصوات كلوية أخرى مكونة من 6 حالات تفتيت، والتي تمت جميعها بفضل الله بنجاح، وتم تماثل الحالات للشفاء تمامًا وخروجهم في نفس اليوم.

فريق طبي ينجح في إجراء عملية دقيقة لإنقاذ طفل بالشرقية،فيتو2

مديرية الصحة:وحدة تفتيت الحصوات الكلوية ومناظير المسالك البولية الجديدة، تعد الأولى من نوعها بمستشفيات الشرقية

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، الى أن وحدة تفتيت الحصوات الكلوية ومناظير المسالك البولية الجديدة، تعد الأولى من نوعها بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والتي تم تشغيلها تجريبيًا منذ عدة أسابيع، بعد الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بالدور الرابع بمبنى الكلى الصناعى على مساحة 450م2، وبعد تجهيز الوحدة الجديدة بغرف للعمليات الجراحية بها 2 جهاز تخدير وجهاز صدمات، والإفاقة بقوة 2 أسرة، وقسم داخلي بقوة 7 أسرة، مزودين 7 مونيتور، و2 جهاز رسم قلب، وصيدلية، وغرف للخدمات المعاونة، وبلغت التكلفة التقديرية للوحدة 7 مليون جنيه، منهم 2.5 مليون جنيه، دعم من جمعية خيرية بسنجها وكفر صقر، وتوريد وتركيب جهاز تفتيت الحصوات الكلوية، بتكلفة تقديرية 2.5 مليون جنيه، دعم من اللواء أحمد النادي، وتوفير أجهزة المناظير والتخدير وترابيزات العمليات وغيرها.

فريق طبي ينجح في إجراء عملية دقيقة لإنقاذ طفل بالشرقية،فيتو3

توفير القوى البشرية من الأطباء والتمريض والفنيين والتدريب الجيد لهم على التعامل مع الأجهزة الطبية

وتم توفير القوى البشرية من الأطباء والتمريض والفنيين والتدريب الجيد لهم على التعامل مع الأجهزة الطبية، لافتًا الى أن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، قدم الشكر والتقدير للجمعية وممثلي المجتمع المدني، وللدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وللدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وللمشرف العام على المناظير، ولمدير مستشفى كفر صقر، والأطباء، وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

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