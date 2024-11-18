الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستشفى كفر صقر المركزي ينجح في إجراء جراحة دقيقة لطفل (صور)

مستشفى كفر صقر المركزي
مستشفى كفر صقر المركزي ينجح في إجراء جراحة دقيقة لطفل

أخبارصحة الشرقية، نجح الفريق الطبي بوحدة مناظير المسالك البولية وتفتيت الحصوات الكلوية الفريدة بمستشفى كفر صقر المركزي، التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، في إجراء عملية دقيقة بالمنظار لطفل للمرة الأولى بالوحدة الفريدة، حيث دخل الطفل البالغ من العمر 12عامًا، إلى قسم الاستقبال والطوارئ يعاني من احتباس بولي ناتج عن وجود "دبوس" في مجرى البول، مما تسبب في انسداد بعنق المثانة.

فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة سائق بعد توقف قلبه بالشرقية

منظار المسالك البولية الخاص بالأطفال

وعلى الفور قام فريق مناظير المسالك البولية وتفتيت الحصوات بقيادة الدكتور عبد الهادي مصطفى أخصائي المسالك، والدكتور محمود الحلواني اخصائي التخدير، تحت إشراف الدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير بالمديرية، والدكتور عبدالسلام شعبان مدير المستشفى، باستخدام منظار المسالك البولية الخاص بالأطفال، وتمت إزالة الدبوس بنجاح.

فريق طبي ينجح في إجراء عملية دقيقة لإنقاذ طفل بالشرقية،فيتو
فريق طبي ينجح في إجراء عملية دقيقة لإنقاذ طفل بالشرقية،فيتو

ويأتي ذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وتحقيق أقصي استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين.

فريق طبي ينجح في إجراء عملية دقيقة لإنقاذ طفل بالشرقية،فيتو1
فريق طبي ينجح في إجراء عملية دقيقة لإنقاذ طفل بالشرقية،فيتو1

إجراء تفتيت حصوات كلوية في مستشفي كفر صقر

وأوضح الدكتور هاني جميعة بأن الفريق الطبي بوحدة مناظير المسالك وتفتيت الحصوات الكلوية بالمستشفى، قام أيضًا في نفس اليوم بإجراء منظار آخر لطفل يبلغ من العمر 7 أعوام، كان يعاني من ارتفاع متكرر في درجة الحرارة وآلام بالجزء السفلي، وتم إجراء الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية اللازمة له، وتبين وجود حصوة في الحالب الأيمن للكلية، وتم إدخال الطفل للعمليات على الفور، وتم استخراج الحصوة بمهارة باستخدام منظار الحالب الأيمن وتركيب قسطرة بولية، وحالة الطفل الآن مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية تحت إشراف أطباء المسالك البولية بالمستشفى، هذا بالإضافة إلى قيام الأطباء بإجراء لستة تفتيت حصوات كلوية أخرى مكونة من 6 حالات تفتيت، والتي تمت جميعها بفضل الله بنجاح، وتم تماثل الحالات للشفاء تمامًا وخروجهم في نفس اليوم.

فريق طبي ينجح في إجراء عملية دقيقة لإنقاذ طفل بالشرقية،فيتو2
فريق طبي ينجح في إجراء عملية دقيقة لإنقاذ طفل بالشرقية،فيتو2

مديرية الصحة:وحدة تفتيت الحصوات الكلوية ومناظير المسالك البولية الجديدة، تعد الأولى من نوعها بمستشفيات الشرقية

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، الى أن وحدة تفتيت الحصوات الكلوية ومناظير المسالك البولية الجديدة، تعد الأولى من نوعها بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والتي تم تشغيلها تجريبيًا منذ عدة أسابيع، بعد الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بالدور الرابع بمبنى الكلى الصناعى على مساحة 450م2، وبعد تجهيز الوحدة الجديدة بغرف للعمليات الجراحية بها 2 جهاز تخدير وجهاز صدمات، والإفاقة بقوة 2 أسرة، وقسم داخلي بقوة 7 أسرة، مزودين 7 مونيتور، و2 جهاز رسم قلب، وصيدلية، وغرف للخدمات المعاونة، وبلغت  التكلفة التقديرية للوحدة 7 مليون جنيه، منهم 2.5 مليون جنيه، دعم من جمعية خيرية بسنجها وكفر صقر، وتوريد وتركيب جهاز تفتيت الحصوات الكلوية، بتكلفة تقديرية 2.5 مليون جنيه، دعم من اللواء أحمد النادي، وتوفير أجهزة المناظير والتخدير وترابيزات العمليات وغيرها.

فريق طبي ينجح في إجراء عملية دقيقة لإنقاذ طفل بالشرقية،فيتو3
فريق طبي ينجح في إجراء عملية دقيقة لإنقاذ طفل بالشرقية،فيتو3

توفير القوى البشرية من الأطباء والتمريض والفنيين والتدريب الجيد لهم على التعامل مع الأجهزة الطبية 

وتم توفير القوى البشرية من الأطباء والتمريض والفنيين والتدريب الجيد لهم على التعامل مع الأجهزة الطبية، لافتًا الى أن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، قدم الشكر والتقدير للجمعية وممثلي المجتمع المدني، وللدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وللدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وللمشرف العام على المناظير، ولمدير مستشفى كفر صقر، والأطباء، وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فريق طبي بالشرقية ينجح في إجراء عملية دقيقة لإنقاذ طفل اخبارصحة الشرقية مستشفي كفرصقر المركزى وكيل صحة الشرقية

مواد متعلقة

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

تحصين 21 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الدقهلية

تزامنًا مع نوة المكنسة، هطول أمطار غزيرة وسماء ملبدة بالغيوم في الإسكندرية (فيديو)

السيسي: ملتزم ببذل قصارى جهدي للاستجابة للتطلعات المشروعة لأبناء القارة وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063

محافظ كفرالشيخ يكشف عن حصيلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

بالعناية المركزة، آخر تطورات حالة محمد طارق بعد حرق منزله

السيسي: التحديات الأمنية والتنموية بأفريقيا تحتم علينا معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

حرب عالمية ثالثة على الأبواب، بوتين يهدد بايدن بالنووي، وترامب: الأحداث متسارعة والعالم يحبس أنفاسه

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 19- 11 -2024

من مؤثر في عالم الجمال إلى ملهم مرضى السرطان.. أيمن العلي ملك جمال الأردن (فيديوجراف)

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

أرض الحزب الوطني ومجمع التحرير، أبرز الأصول المنقول ملكيتها لصندوق مصر السيادي

مدبولي: طرح المطارات للشراكة مع القطاع الخاص لاستيعاب الطلب المتزايد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

منوعات

المزيد

فرق الإنقاذ المغربية تكشف غموض اختفاء شخصين في مرتفعات جبلية

جرعة مخدر خاطئة تضع عراقية في ثلاجة الموتى بدلًا من صالة الولادة

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من مؤثر في عالم الجمال إلى ملهم مرضى السرطان.. أيمن العلي ملك جمال الأردن (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «اجترحوا السيئات»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الجاثية

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

مصيرهم الخسف، علي جمعة يحذر المغرورين المتوهمين ببقاء قوتهم وملكهم من عقاب الله

المزيد
الجريدة الرسمية