الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

استقرت أسعار الزيت، بشكل ملحوظ اليوم الخميس 2 يناير 2025، بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

أسعار الزيت في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض  سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ سعر زيت عباد الشمس نحو 86.2 جنيه، ليتراوح ما بين 60 إلى 108 جنيهات للتر.

اسعار الزيت اليوم
اسعار الزيت اليوم

 سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

واستقر متوسط سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 91.4 جنيه، ليتراوح من 53 جنيها إلى 111 جنيها للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 104.5 جنيه، ليتراوح من 85 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 110.4 جنيه، ليتراوح من 80 إلى 130 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 57 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 58 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 61 ألف جنيه.

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 1- 1- 2025

ارتفاع أسعار الزيت بالأسواق، وذرة كريستال الأكبر في الزيادة

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 64 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 63 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزيت اسعار الزيت اسعار زيت الصويا سعر زيت عباد الشمس سعر زيت الذرة

مواد متعلقة

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 1- 1- 2025

ارتفاع أسعار الزيت بالأسواق، وذرة كريستال الأكبر في الزيادة

ads

الأكثر قراءة

ترويج على دماء الضحايا، ماسك يطالب بجائزة نوبل بعد انفجار سيارة "تسلا" أمام فندق ترامب

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 2-1- 2025 في الأسواق

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية IFC

عانى من مغص شديد، "ذا صن" تكشف محاولة اغتيال بشار الأسد في روسيا

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 2 يناير 2025 ببداية التعاملات

أسعار الفراخ تواصل الارتفاع اليوم الخميس 2 يناير 2025

أخبار مصر: 3 أحداث دامية بأمريكا، انخفاض الذهب، ماسك يطالب بجائزة نوبل بعد انفجار سيارته، قصة عودة تامر حسني لطليقته

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

منوعات

المزيد

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

مفاجأة غير متوقعة، العثور على فتاة اختفت قبل نصف قرن في بريطانيا

خائنة وسيئة، مشجع يحرج لامين جمال أثناء تجوله مع صديقته (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 2 يناير 2025 ببداية التعاملات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 02 - 01 - 2025

من القاهرة إلى الصعيد، الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين وتوضح تأثيرهما في طقس اليوم

المزيد

انفوجراف

رونالدو ثالثًا.. قائمة اللاعبين الأكثر تهديفًا في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بائع السمك في المنام وعلاقته بزوال الهموم وتفريج الكرب

حكم الاستشفاء بقراءة سورة الصافات وفضائلها وأسمائها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية