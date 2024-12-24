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اقتصاد

استقرار أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

واصلت أسعار الزيت، استقرارها مساء اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، بعد سلسلة الانخفاضات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.


أسعار الزيت في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض  سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 58 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 59 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 62 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 63 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 64 ألف جنيه.
سعر زجاجة الزيت، فيتو
سعر زجاجة الزيت، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفي نفس السياق؛ «فيتو» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

 

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت عباد الشمس نحو 81.9 جنيه، ليتراوح من 60 إلى 103 جنيهات للتر.

 

 سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وسجل متوسط سعر زيت عباد الشمس سلايت نحو 86.8 جنيه، ليتراوح من 53 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.

 

سعر زيت الذرة بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 98.6 جنيه، ليتراوح من 70 إلى 120 جنيهًا للتر.

عباد الشمس يسجل 103 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

ارتفاع مفاجئ في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق، وقفزة في كريستال والذرة

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 103.7 جنيه، ليتراوح من 70 إلى 120 جنيهًا للتر.

 

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ارتفاع مفاجئ في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق، وقفزة في كريستال والذرة
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