رسالة رومانسية من مي فاروق لخطيبها محمد العمروسي بعد تكريمه بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

هنأت المطربة مي فاروق خطيبها الفنان محمد العمروسي، بعد تكريمه في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، حيث نشرت مي صورة تجمعهما عقب التكريم، وكتبت بعض الكلمات الرومانسية.

مي فاروق ومحمد العمروسي

وقالت مي فاروق خلال تعليقها بموقع فيس بوك: “ حبيبي تم تكريمه أمس في ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي، تستاهل كل التكريمات وما تكفيش ولا تديك حقك”

وأضافت مي: “مبروك يا حبيبي فخورة جدا بيك وبتعبك ومجهودك وإصرارك ، ونجاحك كل خطوة فيه بحس اني أنا اللي نجحت، ربنا يكرمك ويديك كل اللي بتمناه ليك واكتر.. متشرفة وفرحانة بيك من قلبي”

وتابعت: “وجودي جنبك امبارح كان سعادة ليا، مبروك يا فنان يا كبير لسه اللي جاي أهم ليك، ومبروك يا أجمل إنسان ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان ويزيدك من كل خير الدنيا… بحبك ”

مدير أعمال مي فاروق

وأعلنت مؤخرًا المطربة مي فاروق عن مدير أعمالها الجديد، حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل التجتماعي “فيس بوك”، تجمعها بميمي فؤاد، وعلقت عليها قائلة: “إدارة أعمالي الجديدة الأخ والصديق المحترم ( ميمي فؤاد) اتشرفت وسعيدة بوجودك جدا وإن شاء الله ربنا يكتب لنا النجاح والتوفيق في كل اللي جاي نورت كل فريق العمل وسعداء بيك”

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