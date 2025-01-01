الصين تخفض الرسوم الجمركية على 935 سلعة لتوسيع الطلب المحلي

خفضت الصين تعريفات الاستيراد على عدد كبير من السلع في أحدث تحركاتها لتوسيع الطلب المحلي وتعزيز الانفتاح.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة تعديل التعريفات الجمركية السنوية التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، حيث تكون التعريفات الجمركية المؤقتة أقل من معدلات الدولة الأكثر تفضيلا، على تسعمائة وخمس وثلاثين سلعة.

زيادة الواردات للمنتجات عالية الجودة

وقالت السلطات إن الخطة تساعد في زيادة الواردات للمنتجات عالية الجودة، كما يتماشى خفض التعريفة مع الحاجة إلى دفع قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة، وتعزيز رفاهية الناس، وترسيخ التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون. كما تواصل الصين منح معاملة صفرية لكل فئات التعريفات الجمركية للدول الأقل نموا البالغ عددها ثلاثًا وأربعين دولة، والتي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم تنميتها وتعزيز المنفعة المتبادلة.

وتعرف التعريفة الجمركية بأنها ضريبة تفرضها الدولة من خلال سلطات الجمارك على التجار عند استيراد البضائع من خارج البلاد أو على الأفراد عند إدخال بضائع معينة إلى البلاد.

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