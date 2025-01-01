بعد ساحل العاج، السنغال تعلن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في 2025

كشف الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، عن عزم بلاده إنهاء الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها في عام 2025.

وقال ديوماي فاي، في كلمة، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، إن "السنغال ستنهي الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها في عام 2025".

وأضاف: "لقد وجهت وزير القوات المسلحة باقتراح مبدأ جديد للتعاون في مسائل الدفاع والأمن مع جميع الأصدقاء كشركاء استراتيجيين".

وفي السياق، أعلن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، أن بلاده ستتسلم القاعدة العسكرية الفرنسية الموجودة في العاصمة أبيدجان خلال يناير الحالي.

وقال واتارا في خطاب بمناسبة السنة الميلادية الجديدة: "القاعدة العسكرية الفرنسية في أبيدجان (بيما 43) سيتم تسليمها إلى القوات المسلحة لبلدنا اعتبارًا من يناير 2025".

وأضاف أن "القاعدة العسكرية الفرنسية سابقًا سيتم تسميتها باسم الجنرال واتارا دوماس داكوين، أول رئيس للأركان في الجيش".

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