التصديري للصناعات الهندسية يطلق بعثة للسنغال لزيادة صادرات القطاع

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إطلاق بعثة تجارية إلى السنغال خلال الفترة من 16 فبراير إلى 20 فبراير 2025، في إطار خطة المجلس للعام المقبل لاستهداف الأسواق الخارجية بالبعثات التجارية من أجل الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتنمية الصادرات الهندسية خلال 2025 بما لا يقل عن 20%.

السنغال من أكبر الدول الأفريقية المستوردة للصناعات الهندسية

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن السنغال من أهم وأكبر الدول الإفريقية المستوردة للصناعات الهندسية، كاشفة أن السنغال تستورد الصناعات الهندسية من العالم بحوالى 3.7 مليار دولار ونسعى للفوز بحصة كبيرة من هذه الفاتورة.



وأشارت إلي أهمية السوق السنغالي بوصفه أحد أهم مراكز للتصدير في أفريقيا لعدد 5 دول مجاورة وهى "موريتانيا - جامبيا - مالي - غينيا - غينيا بيساو" الأمر الذي يجعل التوسع في التصدير للسنغال قاعدة انطلاق للأسواق المجاورة له.

وكشفت مدير المجلس، أن البعثة تستهدف عدد من القطاعات الهندسية التى تمتلك فرصة كبيرة وهي" الأجهزة المنزلية والكهربائية وأدوات المائدة والمطبخ، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والطلمبات والمراجل والمحركات، بالإضافة إلي وسائل النقل وتشغيل وتشكيل المعادن ومكونات السيارات والمعدات والآلات الزراعية.

الصادرات الهندسية المصرية إلى السنغال عام 2023

وذكرت "حلمي" أن الصادرات الهندسية المصرية إلى السنغال عام 2023 بلغت 5.2 مليون دولار، ويستهدف المجلس زيادة الصادرات إلى السوق السنغالي فى المرحلة القادمة ضمن خطة تستهدف عدد من البعثات للأسواق الأفريقية بجانب بعثات أخرى لعدد من دول العالم.

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