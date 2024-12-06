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رياضة

السفير المصري في السنغال يزور بعثة سيدات سلة الأهلي لدعم الفريق

السفير المصري في
السفير المصري في السنغال يزور بعثة سيدات سلة الأهلي

حرص  خالد عارف، سفير مصر في السنغال،  على زيارة بعثة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي اليوم بمقر الإقامة في العاصمة داكار، لدعم الفريق قبل انطلاق بطولة إفريقيا للأندية الأبطال، التي تقام في السنغال خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري.

‏‎اطمأن سفير مصر في السنغال على كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة ببعثة الفريق، مؤكدًا توفير السفارة المصرية لكافة سبل الدعم للبعثة خلال البطولة.

ويختتم الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة إم في إم النيجيري مساء غد، في بداية مشوار الفريق ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

الأهلي يكلف الدماطي برئاسة بعثة سيدات السلة في السنغال

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» في السنغال، للمشاركة في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 4-16 ديسمبر الجاري. 

 وقام الدماطي بالتنسيق الكامل مع  خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، بخصوص السفر والإقامة وملاعب التدريب.

طارق خيري يعلن قائمة سيدات سلة الأهلي 

وأعلن طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق، استعدادًا لخوض بطولة إفريقيا للأندية، والتي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وتأهل الأهلي إلى نهائيات البطولة بعد أن حصد المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة التي أقيمت في تنزانيا خلال أكتوبر الماضي.

قائمة سيدات سلة الأهلي

‏‎‏‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي:‏ دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.

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