الجمعة 20 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريح بوتين بإجلاء 4 آلاف من عناصره في سوريا

عناصر من الحرس الثوري
عناصر من الحرس الثوري الإيراني في سوريا، فيتو

سارع قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني إلى نفي تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من يوم الخميس بأن روسيا نقلت جوا 4000 جندي إيراني من سوريا إلى طهران.

وقال القائد السابق للمستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، نائب قائد مقر خاتم الأنبياء محمد جعفر أسدي: "يعيش عدد كبير من الإيرانيين في سوريا منذ فترة طويلة، وقد نقلت روسيا معظمهم إلى إيران".

وأضاف أسدي: "لم يكن هؤلاء من القوات الاستشارية الإيرانية. سحبنا قواتنا الاستشارية من سوريا بأنفسنا. لا نسمح لروسيا بنقل قواتنا العسكرية"، وفقما نقل موقع "إيران إنترناشيونال".

وجاء كلام أسدي ردًّا على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا أجلت 4000 مقاتل إيراني من سوريا إلى طهران بناء على طلب من السلطات الإيرانية.

كما قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الجنرال إسماعيل كوثري،، لموقع "تشند ثانية" الناطق بالفارسية، إن "عدد العناصر التي تم نقلها من سوريا إلى إيران بواسطة روسيا لم يبلغ 4 آلاف شخص".

وأوضح كوثري أن المجموعة التي نُقلت ضمّت لبنانيين وأفغانًا وأشخاصًا من دول أخرى كانوا يقومون بمهام استشارية في سوريا، مؤكدًا: "لم يكن لدينا أصلًا هذا العدد من العناصر العسكرية في سوريا".

 

اعتراف لأول مرة

وفيما يتعلق بالتأخر في سحب القوات الإيرانية من سوريا، أضاف كوثري: "تأخرنا في سحب مستشارينا لأننا قررنا البقاء حتى اللحظة الأخيرة لدعم الجيش السوري، على أمل أن يصمد، ولكننا رأينا أنه لم يصمد، ولا حتى  الرئيس بشار الأسد".

وأشار كوثري أيضًا إلى أنه خلال الاشتباكات الأخيرة في سوريا، قُتل 15 من "المستشارين الإيرانيين"، وهو الوصف الذي تطلقه إيران على قواتها في سوريا.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يعترف فيها مسؤول إيراني بمقتل عناصر إيرانية خلال تقدم قوات المعارضة نحو دمشق.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله خلال مؤتمره السنوي يوم الخميس: "إذا كان أصدقاؤنا الإيرانيون قد طلبوا منا في وقت سابق مساعدتهم في نقل قواتهم إلى أراضي سوريا، فقد طلبوا منا الآن سحبهم من هناك. لقد قمنا بإجلاء 4000 مقاتل إيراني إلى طهران من قاعدة حميميم".

ووصف بوتين الوضع في سوريا بأنه صعب، معربا عن أمله بحلول السلام هناك.

وتابع: "نحافظ على العلاقات مع جميع المجموعات التي تسيطر على الوضع في سوريا وجميع دول المنطقة. معظم هذه الدول تؤكد لنا اهتمامها ببقاء قواعدنا العسكرية في سوريا".

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