الخميس 26 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

روسيا: لن نسمح بانقسام ‎سوريا ولابد لإسرائيل ألا تضمن أمنها على حساب الآخرين

لافروف، فيتو
لافروف، فيتو

 قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن موسكو لن تسمح بانقسام ‎سوريا وعلى إسرائيل ألا تضمن أمنها على حساب أمن الآخرين.

 

لقاء وفد من إدارة العمليات العسكرية في سوريا بوجهاء محافظة القنيطرة

ويوم الثلاثاء الماضي، التقى وفد من إدارة العمليات العسكرية في سوريا بفعاليات أهلية وبوجهاء محافظة القنيطرة بهدف تفعيل المؤسسات الخدمية وتلبية احتياجات المواطنين.

وبحسب ما نقلت شبكة «روسيا اليوم» عن صحيفة "الوطن" السورية، أشاد الوفد في اللقاء، بـ"وطنية أهالي القنيطرة وأبناء الجولان"، معتبرا أن "القنيطرة ومنذ لحظة سقوط نظام بشار كانت من أكثر المحافظات استقرارا وأمنا بفضل وعي المواطنين، ولكن الفرحة لم تكتمل بسبب توغل الكيان الصهيوني في القرى المحاذية لخط وقف إطلاق النار والذي خرّب الفرحة على أهالي القنيطرة".

 

خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي وعودتها إلى اتفاق 1974

وأكد الوفد مجددا أن "الكيان الصهيوني اغتصب أرضنا وغير مسموح لأحد من أبناء المحافظة بالتواصل معهم لعدم إعطائهم الشرعية"، منوها بـ"وجود قنوات دولية وجهود تقوم بها وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة من أجل خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي وعودتها إلى اتفاق 1974".

كما طالب وفد إدارة العمليات العسكرية بضرورة قيام جميع المواطنين والذين بحوزتهم سلاح بتسليمه فورا، مؤكدا أن "القيادة لن تسمح بوجود سلاح خارج إطار الدولة، وأنه سيتم دمج كل الفصائل المسلحة ضمن وزارة الدفاع".

 

مؤتمر الحوار الوطني في سوريا

وأوضح الوفد أن "العقلية اليوم هي عقلية بناء وليس إقصاء"، مشددا على أنه لن يتم إقصاء أي شخص يعمل لمصلحة الوطن وأبنائه، وأنه لن يكون هناك محسوبيات والكل تحت سلطة القانون، ولن يسمحوا لأي شخص أن يزعزع استقرار المحافظة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده قريبا، حيث سيتم اختيار 50 شخصية (وجهاء وشيوخ العشائر ورجال الدين وكوادر إدارية وغيرهم) ليمثلوا المحافظة في هذا المؤتمر.

وأشار الوفد إلى أنه "اعتبارا من يوم  الأربعاء، سيباشر قائد الشرطة مهامه مع عناصر الشرطة، وخلال فترة صغيرة وبعد انتهاء العناصر من الدورات التي يتابعونها حاليا سيتم افتتاح مخافر الشرطة التي كانت قائمة"، متوقعا أن "يباشر محافظ القنيطرة الجديد مهامه مطلع الأسبوع القادم".

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انقسام ‎سوريا سوريا وزير الخارجية الروسي إسرائيل إدارة العمليات العسكرية في سوريا الجولان سقوط نظام بشار

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