الكرملين: لم نحسم مصير القواعد الروسية في سوريا

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن روسيا لم تتخذ أي قرارات نهائية بشأن مستقبل قواعدها العسكرية في سوريا، مشيرًا إلى أن حوارًا يجري مع القوى المسيطرة على الوضع في البلاد لبحث مصير هذه القواعد.

روسيا لم تتخذ قرارات بشأن مستقبل قواعدها العسكرية في سوريا

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الوجود الروسي في سوريا مرتبط بمصالح استراتيجية، مشددًا على أن أي قرارات مستقبلية بشأن هذه القواعد ستعتمد على التطورات السياسية والأمنية داخل سوريا.



وأوضح أن الحوار مع الأطراف المعنية يهدف إلى ضمان استقرار الوضع في البلاد وتحديد دور روسيا بما يتماشى مع مصالحها ومصالح الشعب السوري.

سوريا تغييرات جذرية على المستويين السياسي والعسكري بسوريا



تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوريا تغييرات جذرية على المستويين السياسي والعسكري، مما يثير تساؤلات حول موقف من الوجود طويل الأمد في المنطقة، خاصة في ظل الضغوط الدولية والإقليمية لإعادة ترتيب الأولويات داخل البلاد.

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