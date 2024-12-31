أخبار مصر اليوم.. رئيس الوزراء يسلم وحدات مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون.. والإفتاء تعلن غدًا الأربعاء غرة شهر رجب لعام 1446 هجريًا

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعا مع كُبري السلاسل التجارية والهايبر ماركت، العاملة في بيع السلع الغذائية، باعتبارها من أهم حلقات التداول.

وجاء ذلك لبحث مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين واستقرار الأسعار، خاصة مع ثبات المتغيرات الاقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لا سيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك على أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين.

عقب تفقده مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون، وتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمُستفيدين، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، استهلها بتقديم التهنئة لأبناء الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وكذا مطلع شهر رجب، داعيا الله عز وجل أن يحمل هذا العام الجديد الخير والبركة لمصر وقيادتها وشعبها.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث، مسترجعا بالذاكرة الصورة التي كانت عليها هذه المنطقة قبل البدء فى تنفيذ أعمال التطوير، حيث كانت تقع بها المدابغ قبل نقلها إلى مدينة الروبيكي، قائلا: "هذه المنطقة كانت من أكثر نقاط القاهرة تلوثا وتدهورًا فى الفترة السابقة".

شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.

وخلال كلمتها بالاجتماع، وجهت نقيب التمريض الشكر إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على الاستجابة لتعديل مواد العقوبات لصالح الفرق الصحية، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان على حرصه لتعديل القانون لصالح الفريق الطبى.

استطلعت دار الإفتاء بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، هلال شهر رجب لعام 1446 هجريًا، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت الدار إلى أنه تحقق من نتائج تلك الرؤية الشرعية ثبوت رؤية الهلال الجديد، وعليه يكون اليوم الثلاثاء هو آخر أيام شهر جمادى الآخرة، ويكون غدًا الأربعاء الموافق الأول من يناير لعام 2025 هو غرة شهر رجب لعام 1446 هجريًا.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم تسليم وحدات مشروع "أرابيسك" في منطقة سور مجرى العيون.

يأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق التاريخية والتراثية، وتحويلها إلى مناطق حضارية تلائم متطلبات العصر، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية.

أكد ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أن وزارة السياحة والآثار لم تعلن بشكل صريح عن عدد التأشيرات المخصصة للحج المباشر لموسم 2025 متوقعًا أن تصل إلى 4672 تأشيرة، حيث كشفت عنها الوزارة تحت مسمى “تأشيرات الهيئات” خلال إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي.

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة لـ«فيتو»، أن غرفة شركات السياحة اكتفت بإرسال كتاب دوري لشركات السياحة للاشتراك في تلك باقات الحج المباشر من خلال التقدم بطلب لمكتب الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار موضحا به العدد الذي ترغب الشركة في تنفيذه حتى يتسنى للجهة الإدارية الموافقة وفقا لما تراه مناسبا.



إطلاق أولى فعاليات حاضنة ذوي الإعاقة من خلال المعسكر التأهيلي بعنوان "احتضان الشركات الناشئة وتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الهمم"، ويأتي ذلك بدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية (CFLI) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وذلك على مدار خمسة أيام في الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر الجاري، حيث جمع المعسكر بين التعلم والتطوير للأفكار الابتكارية الناشئة، والاهتمام بالأنشطة الاجتماعية لتعزيز التواصل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة عمل إيجابية لهم.

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