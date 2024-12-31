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بالدولار، تعرف على سعر تأشيرة الحج السياحي المباشر دون قرعة

مناسك الحج
مناسك الحج
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أكد ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أن وزارة السياحة والآثار لم تعلن بشكل صريح عن عدد التأشيرات المخصصة للحج المباشر لموسم 2025 متوقعًا أن تصل إلى 4672 تأشيرة، حيث كشفت عنها الوزارة تحت مسمي “تأشيرات الهيئات” خلال إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي.

تأشيرات الحج المباشر

 

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة لـ«فيتو»، أن غرفة شركات السياحة اكتفت بإرسال كتاب دوري لشركات السياحة للاشتراك في تلك باقات الحج المباشر من خلال التقدم بطلب لمكتب الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار موضحا به العدد الذي ترغب الشركة في تنفيذه حتى يتسنى للجهة الإدارية الموافقة وفقا لما تراه مناسبا.

 

أسعار تأشيرات الحج المباشر

وأشار عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، إلى أن وزارة السياحة والآثار لم تحدد للشركات آلية دفع رسوم تاشيرات الحج المباشرة والبالغة 4000 دولار يتم توريدها بأحد الحسابات بالبنوك الوطينة، وذلك بخلاف سعر البرنامج المعلن من الوزارة وفقًا لضوابط الحج السياحي المعلنة من قبل وزارة السياحة والآثار.

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