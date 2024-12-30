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وزارة السياحة تبدأ تسجيل التضامنات لموسم الحج 2025

مناسك الحج
مناسك الحج
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بدأت وزارة السياحة والآثار تحديد باقي الخطوات التنظيمية لقرعة الحج السياحي، وذلك بعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي واختيار الفائزين المسافرين لعمل المناسك.

شروط وزارة السياحة والآثار لتسجيل التضامنات

وأكدت غرفة شركات السياحة، أنه سيتم بدء تسجيل التضامنات بين الشركات السياحية العاملة بموسم الحج السياحي لكافة المستويات معًا حتى 5 يناير ،حيث يتم عمل التضامنات علي أن يكون الحد الأدنى لعدد الحجاج داخل التضامن الواحد 500 حاج شامل حصة الهيئات وباقات الحج المتميزة، على أن يقبل التضامن بين الشركات لكافة المستويات معًا شريطة توفير مشرف لكل برنامج داخل المستوى الواحد.

خطوات وزارة السياحة والآثار لتسجيل التضامنات

وحددت غرفة شركات السياحة الخطوات التفصيلية بآلية إجراء التضامن بين الشركات من خلال اتباع عده خطوات وهي: 

  • الدخول علي موقع غرفة شركات السياحة
  • تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور واختيار I am not a robot والضغط على زر دخول.
  • اختيار السياحة الدينية
  • الضغط على زر التضامنات.
  • في حالة كون الشركة رأس تضامن فإنها تقوم بالضغط على زر تحديد الشركة كرأس التضامن.
  • تقوم الشركة بملء البيانات المطلوبة ورفع النموذج الخاص بالشركة رأس التضامن يتم تحميل المستندات في خانة مستندات أخرى حال رغبتكم في ذلك كما يمكن تحميل أكثر من مستند بها ثم يتم الضغط على حفظ البيانات.
  • يتم بعد ذلك اختيار الشركة المتضامنة من زر إضافة شركات متضامنة للشركة رأس التضامن.
  • يتم كتابة رقم ترخيص الشركة المتضامنة ثم الضغط على بحث برقم الترخيص ثم الضغط على زر إضافة للتضامن.
  • تقوم الشركة المتضامنة بالدخول على موقع الغرفة وإتباع الخطوات من 1 إلى 3 المشار اليه بعاليه ثم الضغط على موافقة الشركات المتضامنة على طلب التضامن من رأس التضامن.
     

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