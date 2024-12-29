الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

غرفة شركات السياحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن تأشيرات الحج (فيديو)

موسم الحج، فيتو
موسم الحج، فيتو

قال عاطف عجلان عضو غرفة شركات السياحة:"إن وزارة السياحة انحازت تمامًا في حصة الحج للمواطن البسيط، مشيرا إلى أن 85% من عدد التأشيرات المتاحة للحج السياحي كانت للمستوي الاقتصادي والحج البري.

عدد تأشيرات الحج السياحي

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد":"تأشيرات الحج السياحي المستوى الاقتصادي وصلت الي 17 ألف تأشيرة و7500 تأشيرة للحج السياحي البري وهم الأقل أسعارًا، أما الحج السياحي 5 نجوم حوالي 6300 تأشيرة، وباقات الحج المميز حوالي 5000 تأشيرة للمواطن القادر".

حج الـ 5 نجوم

ولفت إلي أن هناك 1200 شركة في مصر شاركت في الحج السياحي الموسم الحالي، ومن ينظم حج الـ5 نجوم حوالي 260 شركة فقط.

بالأرقام، التفاصيل الكاملة لقرعة الحج السياحي وعدد التأشيرات

السياحة والآثار تعلن نتيجة قرعة الحج السياحي، تخصيص أغلب التاشيرات لبرامج الحج الاقتصادية، و36 ألف تأشيرة للحج السياحي منذ جائحة كورونا

تأشيرات الحج الرسمية 

وأوضح أن "أي مواطن سيحصل على تاشيرة حج رسمية من الدولة سيكون له مكان في عرفات ومنى والأتوبيس، وبالتالي لابد من دفع كامل التكاليف على برنامج نسك التابع لوزارة الحج السعودية"، مؤكدًا أن أي مواطن سيلجأ لسمسار أو مكتب غير مرخص وليس شركة سياحة أو سافر بتأشيرة زيارة أو سياحة أو زيارة عائلية أو تجارية سيكون أمام مشكلة كبيرة في اداء فريضة الحج  

رسالة للمواطنين بشأن موسم الحج

واختتم:"نهيب بكل المواطنين متسافرش الحج تحت أي ظرف من الظروف إلا لما يبقى معاك تأشيرة حج رسمية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة شركات السياحة شركات السياحة الحج السياحى تاشيرات الحج السياحي حج السياحة وزارة السياحة حج الـ5 نجوم

مواد متعلقة

بالأرقام، التفاصيل الكاملة لقرعة الحج السياحي وعدد التأشيرات

ضبط 17 شركة ومكتب سياحي غير مرخص للنصب على راغبي الحج والعمرة

السياحة تحدد شروط سحب مقدمات جدية حجز برامج الحج للمواطنين غير الفائزين
ads

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحقق 4 أرقام قياسية في مباراة ليفربول أمام وست هام

صلاح يقود ليفربول لاكتساح وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي(صور)

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على عدة مناطق بالقاهرة الكبرى

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

بصناعة محمد صلاح، جاكبو يسجل الهدف الثاني لليفربول في مرمى وست هام

هل تشهد أسعار الذهب ارتفاعا مع بداية العام الجديد؟ رئيس الشعبة يرد (فيديو)

منوعات

المزيد

الصحافة الفرنسية تعيش حالة حداد حزنا على رحيل الكاتب العملاق أوليفييه تود

السينما الهندية تحقق نجاحات في المهرجانات الدولية برعاية النساء

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الأحد؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية؟ وهل هي حرامٌ شرعًا؟، الإفتاء تجيب

تفسير رؤية التمر فى المنام وعلاقتها بتفريج الهموم والأحزان

أسماء سورة فصلت وفضائلها ووقت قرائتها

المزيد
الجريدة الرسمية