غرفة شركات السياحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن تأشيرات الحج (فيديو)

قال عاطف عجلان عضو غرفة شركات السياحة:"إن وزارة السياحة انحازت تمامًا في حصة الحج للمواطن البسيط، مشيرا إلى أن 85% من عدد التأشيرات المتاحة للحج السياحي كانت للمستوي الاقتصادي والحج البري.

عدد تأشيرات الحج السياحي

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد":"تأشيرات الحج السياحي المستوى الاقتصادي وصلت الي 17 ألف تأشيرة و7500 تأشيرة للحج السياحي البري وهم الأقل أسعارًا، أما الحج السياحي 5 نجوم حوالي 6300 تأشيرة، وباقات الحج المميز حوالي 5000 تأشيرة للمواطن القادر".

حج الـ 5 نجوم

ولفت إلي أن هناك 1200 شركة في مصر شاركت في الحج السياحي الموسم الحالي، ومن ينظم حج الـ5 نجوم حوالي 260 شركة فقط.

تأشيرات الحج الرسمية

وأوضح أن "أي مواطن سيحصل على تاشيرة حج رسمية من الدولة سيكون له مكان في عرفات ومنى والأتوبيس، وبالتالي لابد من دفع كامل التكاليف على برنامج نسك التابع لوزارة الحج السعودية"، مؤكدًا أن أي مواطن سيلجأ لسمسار أو مكتب غير مرخص وليس شركة سياحة أو سافر بتأشيرة زيارة أو سياحة أو زيارة عائلية أو تجارية سيكون أمام مشكلة كبيرة في اداء فريضة الحج

رسالة للمواطنين بشأن موسم الحج

واختتم:"نهيب بكل المواطنين متسافرش الحج تحت أي ظرف من الظروف إلا لما يبقى معاك تأشيرة حج رسمية".

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