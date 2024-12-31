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أخبار مصر

أول تعليق من نقيب التمريض على إلغاء الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية

نقيب التمريض
نقيب التمريض

 شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.

 

الاستجابة لتعديل مواد العقوبات لصالح الفرق الصحية

وخلال كلمتها بالاجتماع، وجهت نقيب التمريض الشكر إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على الاستجابة لتعديل مواد العقوبات لصالح الفرق الصحية، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان على حرصه لتعديل القانون لصالح الفريق الطبى.

كما قدمت الشكر لأعضاء لجنة الصحة بمجلسى النواب والشيوخ، على استجابتهم لمطالب النقابات فيما يخص تعديل مواد العقوبات والحبس، وإضافة بعض التعريفات التوضيحية التي تميز بين الخطأ الطبي الوارد والخطأ الجسيم الناتج عن الإهمال.

 

تغيير اسم القانون ليصبح “قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض”

 

وأشادت بمشاركة أعضاء نقابة التمريض في اللجنة العليا لتلقي الشكاوى، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية نحو حماية الفريق الصحي والمريض، كما أشادت باتفاق اللجنة على تغيير اسم القانون ليصبح "قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض" بدلًا من "حماية المريض" ليتناسب مع أهدافه الشاملة.

وفي سياق متصل، صرح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن اجتماعًا مشتركًا قد عُقد مؤخرًا بين المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.

وشهد الاجتماع توافقًا على حذف المادة 29 من مشروع القانون، التي كانت تنص على جواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيًا في الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.

وأكد الدكتور أشرف حاتم أن المستشار حنفي الجبالي وجه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حماية المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، بما يمكنهم من أداء مهامهم النبيلة دون قلق.

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كما أيد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حذف المادة 29 لطمأنة الأطقم الطبية، مؤكدًا أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بملاحظات النقابات الطبية لتحقيق توافق يعكس المصلحة العامة.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن النقابات المهنية لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

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الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء حزب مستقبل وطن دكتور خالد عبد الغفار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

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