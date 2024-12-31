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الإفتاء: غدًا الأربعاء غرة شهر رجب لعام 1446 هجريًا

هلال شهر رجب، فيتو
هلال شهر رجب، فيتو
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استطلعت دار الإفتاء بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، هلال شهر رجب لعام 1446 هجريًا، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

دار الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر رجب 

وأشارت الدار إلى أنه تحقق من نتائج تلك الرؤية الشرعية ثبوت رؤية الهلال الجديد، وعليه يكون اليوم الثلاثاء هو آخر أيام شهر جمادى الآخرة، ويكون غدًا الأربعاء الموافق الأول من يناير لعام 2025 هو غرة شهر رجب لعام 1446 هجريًا.

 

موعد غرة شهر رجب 

ومن جانبه، أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31م (يوم الرؤية).

 

رؤية هلال شهر رجب

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 28 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (23: 29) دقيقة,أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (16: 41 دقيقة).

وقال رابح إنه بذلك تكون غرة شهر رجب 1446 هـ فلكيًا يوم الأربعاء 2025/1/1م.

 

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