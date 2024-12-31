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أخبار مصر

رئيس الوزراء يسلم وحدات مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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بدأ منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم تسليم وحدات مشروع "أرابيسك" في منطقة سور مجرى العيون

يأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق التاريخية والتراثية، وتحويلها إلى مناطق حضارية تلائم متطلبات العصر، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الفعالية على أهمية المشروع كجزء من استراتيجية الحكومة لتوفير وحدات سكنية متكاملة الخدمات في بيئة تتسم بالجمال العمراني والمرافق الحديثة، مشددا على أن هذا الإنجاز يُعد إضافة نوعية لجهود الدولة في تطوير المناطق التراثية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

حضر الفعالية عدد من الوزراء والمسؤولين، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المنفذة، ومن المقرر أن يتضمن المشروع وحدات سكنية وتجارية، بما يعكس تكاملًا بين الأنشطة المختلفة في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الحكومة نحو تطوير القاهرة التاريخية وتحويلها إلى وجهة سياحية متميزة، إلى جانب دعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة.

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سور مجرى العيون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع أرابيسك المناطق التاريخية والتراثية

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