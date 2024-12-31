مدبولي يبدأ جولة تفقدية بمشروعات وزارة الإسكان

ويسلم عقود وحدات "أرابيسك" بسور مجرى العيون

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على سير العمل.

وخلال الجولة، سلم رئيس الوزراء عقود عدد من الوحدات السكنية بـ مشروع "أرابيسك" في منطقة سور مجرى العيون، والذي يُعد جزءًا من خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحويلها إلى مناطق حضارية متكاملة الخدمات.

وأكد مدبولي أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري للمناطق التراثية.

تأتي جولة رئيس الوزراء في سياق متابعة المشروعات التنموية الكبرى التي تُحدث نقلة نوعية في القاهرة التاريخية والمناطق المحيطة بها.

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