فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بالقاهرة

يواصل رجال المباحث العامة في مديرية أمن القاهرة التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب متوفى، بأحد الشوارع، وتكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة من خلال فريق بحث يعمل علي جمع المعلومات والتحريات ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الحادث.

تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغًا من أحد المستشفيات، يفيد باستقباله جثة شاب عثر عليه متوفى بأحد شوارع المنطقة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.

نقل سائق توك توك إلى المستشفى مصابًا بحروق بأنحاء جسده



وعلى جانب آخر، كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بنقل سائق توك توك إلى المستشفى مصابًا بحروق بأنحاء جسده، بمنطقة العمرانية.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة العامة للتحقيق.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجيزة تجديد حبس سائق توك توك أشعل النار في زميله بمنطقة العمرانية، لخلاف على أولوية الحصول على ركاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن سائق توك توك سكب بنزين على المجني عليه، وأشعل النار به، لخلاف بينهما على أولوية الحصول على ركاب، مما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة.





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