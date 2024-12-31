الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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حوادث

لتسيير حركة السيارات ومنع الزحام، المرور تعلن خطة تأمين احتفالات الكريسماس

خطة المرور لتأمين
خطة المرور لتأمين احتفالات الكريسماس،فيتو

 تواصل الادارة العامة للمرور  تنفيذ خطتها في تأمين كافة الطرق وتكثيف تواجدها اليوم، في جميع الطرق المؤدية المولات الشهيرة والمسارح ودور السينما والنوادي لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة والقضاء على الزحام وتسيير الطرق أثناء الاحتفالات. 

حيث وضعت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة، خطة استهدفت تخفيف الضغط المروري على بعض الطرق وإيجاد محاور بديلة. 

 

وتأتي عناصر تلك الخطة كالتالي:  

- التشديد على عدم ترك السيارات في أماكن غير مخصصة لوقوفها خاصة بالقاهرة أو الجيزة، حتى لا تسبب التكدسات بالشوارع خاصة في منطقة وسط البلد ومناطق الكورنيش التى تشهد ازدحامًا كبيرًا خلال الاحتفالات برأس السنة.

 

-تكثيف المرور الدوري لضبط أى اعتداء على المرافق العامة بالتنسيق مع لضبط أى اعتداء على المرافق العامة وإزالة أى إشغالات للطرق والأرصفة التى تعوق حركة المارة.

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الادارة العامة للمرور الطرق احتفالات ليلة راس السنة والمسارح ودر السينما

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