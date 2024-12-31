حراسة مشددة للكنائس، خطة الداخلية لتأمين احتفالات رأس السنة (صور)

استعدت الأجهزة الأمنية بخطة قوية لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة مساء اليوم الثلاثاء وأعياد الميلاد، وتستهدف الخطة تكثيف الجهود لمواجهة كافة المتطلبات الأمنية خلال الاحتفالات بما يضمن توفير الأمن والطمأنينة للمواطنين على كافة المستويات، حيث ستشمل البحث الجنائي والآداب والمخدرات، بمحافظتي القاهرة والجيزة.

تفاصيل خطة تأمين القاهرة والجيزة

وتشمل خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات رأس السنة بمحافظتي القاهرة والجيزة الآتي:

- تشديد الأمن والحراسة والخدمات السرية على أماكن التنزهات وتجمعات المواطنين وكورنيش النيل ودور السينما.

-تكثيف المرور الدوري بالحدائق العامة لضبط كل ما يخالف الآداب العامة وجرائم الآداب والنشل والمشاجرات.

-انتشار تواجد جميع الضباط والأفراد بأقسام الشرطة من رجال المباحث لسرعة الاستجابة لأي بلاغ من المواطنين.

-تكثيف الحملات الأمنية لإدارة المخدرات لمنع انتشار المخدرات بين الشباب والحفاظ على الآداب

السياحية داخل القاهرة والجيزة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والأجانب للاحتفال برأس السنة مع تكثيف التواجد الأمني بالأماكن الأكثر ازدحامًا لتفادى وقوع احتكاكات أو أي أعمال شغب.



-تأمينات كافة الكنائس والطرق المؤدية إليها، وعلى رأسها الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

-تشديد الحراسة على الكنائس.

-رفع درجات الاستعداد القصوى، وتعزيز التواجد الأمني والخدمات والأقوال الشرطية الثابتة والمتحركة على الطرق والميادين والمراكز التجارية أيضا في العاصمة.

-تأمين مداخل ومخارج الكنائس وكافة الطرق المؤدية إليها.

-رفع كافة السيارات المتهالكة من الشوارع والميادين الرئيسية والسيارات المتروكة بمحيط الكنائس في العاصمة.

-إغلاق الشوارع المؤدية للكنائس قبل القداس بساعات.

-الدفع بعناصر الشرطة النسائية للتأمينات.

-الدفع للدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة والتي سيتم تعزيز تواجدها في مناطق الكنائس ودور العبادة والمطرانيات.

-نشر وحدات مرور القاهرة لتسيير الحركة المرورية في الشارع.

-ربط غرف العمليات بالمرور والنجدة والحماية المدنية لمتابعة الوضع بشكل لحظي.

-وضع حرم آمن بمحيط الكنائس، بالإضافة لتمشيط الكنائس من الداخل ومحيطها من قبل رجال الحماية المدنية.

-انتشار موسع بمحيط المراكز التجارية المختلفة في إطار احتفالات الكريسماس والتي يتواجد خلالها المواطنين للاحتفال في الميادين الشهيرة والمراكز التجارية.

-الدفع بخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية في الشوارع والميادين بالعاصمة.

-تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها، مع الحفاظ على حرم آمن بمحيط كل كنيسة.

-منع انتظار السيارات بها واستحداث ممرات لمرور الزائرين والمصلين لإحكام السيطرة حتى وصولهم لمدخل الكنيسة المزود ببوابة إلكترونية للكشف عن المفرقعات.

-فحص ضباط إدارة المفرقعات بالمديرية كافة البوابات الإلكترونية بمداخل الكنائس والتأكد من صلاحيتها وإعداد خطة مرورات دورية لفحص كافة نطاقات دور العبادة المسيحية.

-تعيين عناصر الكشف عن المفرقعات، بالإضافة إلى الخدمات الأمنية البحثية والنظامية أمام الفنادق والمحلات العامة والملاهي التي تشهد احتفالات.

- نشر الأقوال الأمنية والمدرعات وسيارات الانتشار السريع والارتكازات المسلحة بالمحاور المرورية والمناطق الهامة والحيوية والمجهزة بأطقم من الضباط والأفراد القادرة على التعامل مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام في هذه الأماكن قبل وأثناء الاحتفالات.

-تكثيف الخدمات المرورية في الشوارع وفي مختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسة.

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