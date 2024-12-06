السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس سائق توكتوك أشعل النيران في زميله بسبب أولوية الحصول على الركاب

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس سائق توك توك اشعل النار في زميله بمنطقة العمرانية، لخلاف على أولوية الحصول على ركاب، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت التحقيقات أن سائق توك توك سكب بنزين على المجني عليه، وأشعل النار به، لخلاف بينهما على أولوية الحصول على ركاب، مما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة.

 

نقل سائق توك توك إلى المستشفى مصابا بحروق بأنحاء جسده

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد نقل سائق توك توك إلى المستشفى مصابًا بحروق بأنحاء جسده، بمنطقة العمرانية.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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نيابة الجيزة الجيزة الحصول على ركاب مديرية أمن الجيزة

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