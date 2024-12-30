المشدد 3 سنوات لشخصين بتهمة الشروع في قتل طفل بالمرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهما بالشروع في قتل جارهما والتسبب في إحداث عاهة مستديمة له في يده بمنطقة المرج.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون مايو 2023 وأثناء تواجد المجني عليه صحبة والدته في أحد المحال بمنطقة المرج حدثت مشادة بين الأول وأحد الأطفال.

وأضاف أمر الإحالة أن الطفل الآخر ذهب وأحضر والدته وأثناء العتاب بينهما فوجئا بحضور المتهمين يحمل كل منهما سكين وحاول الأول ضربه على رأسه فتفادى ذلك بيده اليسرى فأصابه في ذراعه، وقام الثاني بضربة على أصبعيه السبابة والوسطى فألحقت به تلك الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تسببت له في إعاقة بفرد وثني الرسغ الأيسر وإعاقة في فرد وثني اليد اليسرى الأمر الذي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت بنسبة 35 %.

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