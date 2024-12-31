تجديد حبس سائق توك توك أشعل النيران في زميله بالعمرانية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجيزة تجديد حبس سائق توك توك أشعل النار في زميله بمنطقة العمرانية، لخلاف على أولوية الحصول على ركاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن سائق توك توك سكب بنزين على المجني عليه، وأشعل النار به، لخلاف بينهما على أولوية الحصول على ركاب، مما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة.



نقل سائق توك توك إلى المستشفى مصابًا بحروق بأنحاء جسده



كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنقل سائق توك توك إلى المستشفى مصابًا بحروق بأنحاء جسده، بمنطقة العمرانية.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة العامة للتحقيق.

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