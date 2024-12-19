الخميس 19 ديسمبر 2024
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حوادث

المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة الشروع في قتل شقيق طليقته بالقاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل شقيق طليقته في القاهرة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم شرع في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، بسبب ذعره لاعتقاده أنه من أوعز لأخته بالطلاق.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ما إن شاهد المجني عليه حتي طعنه طعنتين بسلاح أبيض فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، قاصدا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

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محكمة جنايات القاهرة القاهرة النيابة العامة

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