السبت 28 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس عامل بتهمة الشروع في قتل زوجته بحدائق القبة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة حدائق القبة بالاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة أصيبت بطعنة على يد زوجها بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق. 


تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدة وزوجها في منطقة حدائق القبة.

وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين أن عامل حاول قتل زوجته بطعنات من سلاح أبيض بسبب تركها المنزل ورغبتها في الطلاق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

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نيابة حدائق القبة قسم شرطة حدائق القبة حدائق القبة النيابة العامة

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