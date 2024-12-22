الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بوتين يتوعد بإلحاق الدمار لأوكرانيا ردًا علي هجوم قازان

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بإلحاق مزيد من الدمار بأوكرانيا عقب هجوم بطائرات مسيرة طال برجا سكنيا في مدينة قازان.

 بوتين يتوعد بالحاق الدمار لأوكرانيا

وقال بوتين، في كلمة خلال اجتماع حكومي: "أيا كان ومهما حاولوا التدمير، سيواجهون دمارا مضاعفا، وسيندمون على ما يحاولون القيام في بلادنا، وذلك غداة هجوم قازان الذي وقع  امس السبت ولم يسفر عن وقوع إصابات.


وكان بوتين يتوجه بالكلام الى رئيس جمهورية تتارستان حيث تقع قازان، وذلك عبر تقنية الاتصال بالفيديو خلال حفل تدشين طريق.


 خصوم روسيا يمكنهم تصعيد الموقف ضدها

وفي مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين اليوم الأحد، قال بوتين إن خصوم روسيا يمكنهم تصعيد الموقف ضدها، إذا أرادوا ذلك، مؤكدا أن روسيا سترد على جميع التحديات.

وأضاف بوتين: "إننا نرى ما يفعله خصومنا الحاليون، وهم يصعدون الموقف، إذا كانوا يريدون ذلك فلندعهم يفعلونه، فلندعهم يصعدون أكثر، سنرد دائمًا على أي تحد، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

 وقال بوتين:"عندما يسمع خصومنا الحاليون وشركاؤنا المحتملون ذلك، ويفهمونه ويدركونه، عندئذ سيفهمون أنه من الضروري البحث عن حلول توافقية".

وأضاف بوتين، ردا على سؤال عما إذا كان العالم مقبلا على حرب عالمية ثالثة، أنه "لا داعي لتخويف أحد، ومع ذلك فهناك مخاطر عديدة ومتزايدة".

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الروسي إن الصاروخ الفرط صوتي "أوريشنيك" علامة فارقة في تاريخ مجال صناعات الصواريخ الفضائية، مؤكدا أنه لم يوجد مثله من قبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الروسي الرئيس الروسي ف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير جمهورية تتارستان حرب طائرات مسيرة فلاديمير بوتين فضاء

مواد متعلقة

الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريح بوتين بإجلاء 4 آلاف من عناصره في سوريا

بوتين: لم نُهزم في سوريا، ولم ألتق بشار الأسد بعد وصوله إلى موسكو

1.5 مليون سؤال بانتظار إجابة بوتين غدًا الخميس

بوتين: أمريكا تحرض على تشكيل تحالفات عسكرية جديدة
ads

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: إيه اللي هيحصل لو الزمالك مجددش لزيزو؟! مش نهاية العالم!

الجولاني بالبدلة والكرافتة في أول لقاء مع وليد جنبلاط (فيديو وصور)

كارثة في النيل الأبيض بالسودان تصيب السكان بالذعر، والسر في جبل الأولياء

رئيس الشيوخ يوجه عتابًا لوزير الصحة بسبب المسئولية الطبية، والحكومة ترد

بوتين يتوعد بإلحاق الدمار لأوكرانيا ردًا علي هجوم قازان

خلافات بالشيوخ بسبب هجرة الأطباء ومطالب بتغيير اسم مشروع قانون المسئولية الطبية

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025

نشطاء السوشيال ميديا يشيدون بـ"بلاي ليست المترو" وسط تساؤلات عن الجهة المنظمة

منوعات

المزيد

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، حب ومشاريع وأشياء أخرى في انتظار مواليد هذه الأبراج

أمريكي ينهي حياة رضيعه لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بمواجهة العقبات والمشاكل

ما هي شروط النجاة من الدرك الأسفل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على مكاسب مالية

المزيد
الجريدة الرسمية