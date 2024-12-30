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بوتين يرفض تهنئة هؤلاء الزعماء بمناسبة حلول العام الجديد وعيد الميلاد

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

أعلن المكتب الصحفي للكرملين في بيان اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ زعماء بعض الدول بمناسبة حلول أعياد الميلاد وعام 2025.

بوتين يهنئ زعماء أجانب بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد

 

ووفقا للبيان، وجه الرئيس بوتين التهنئة لقادة دول رابطة الدول المستقلة إلهام علييف، وفاهاجن خاتشاتوريان، ونيكول باشينيان، وألكسندر لوكاشينكو، وقاسم جومارت توكاييف، وصدر جباروف، وإمام علي رحمون، وسردار بيردي محمدوف، شوكت ميرضيايف.


وهنأ  بوتين كذلك، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينج وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

 

كما بعث الرئيس الروسي برقيات تهنئة لرئيس الوزراء الهنجاري فيكتور أوربان، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والبابا فرنسيس.

وهنأ  بوتين، بعض رؤساء الدول السابقين بمناسبة العام الجديد القادم وهم غيرهارد شرودر، وراؤول كاسترو، ونور سلطان نزارباييف، وروبرت كوتشاريان، وسيرج سركسيان.

 بوتين يرفض تهنئة الدول غير الصديقة 

ولم يهنئ الرئيس الروسي  زعماء الدول غير الصديقة، بمناسبة الأعياد المذكورة،  وللعام الثالث على التوالي، لم يرسل  بوتين التهنئة بالعام الجديد إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الدول الغربية الكبرى الأخرى غير الصديقة، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان.

ومجددًا لم تشمل قائمة التهاني التي أرسلها بوتين، أيا من رؤساء المنظمات الدولية والاتحادات الرياضية الرائدة.

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الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الرئيس التركي الرئيس الصيني الرئيس الفنزويلي جو بايدن

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