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خارج الحدود

ترامب ينهي شهر العسل مع بوتين بهذا الإجراء

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لم يرسل دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور حفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في يناير المقبل.

ترامب لم يوجه دعوة لبوتين لحضور حفل تنصيبه

وفي السياق ذاته أفادت شبكة "CBS NEWS" بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وجه دعوة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور حفل تنصيبه الذي سيقام في 20 يناير 2025.

وجاء في منشور الشبكة نقلًا عن مصادر: “دعا الرئيس المنتخب دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور حفل تنصيبه الشهر المقبل”.

وأشارت الشبكة إلى أن فريق الرئيس القادم، المسؤول عن حفل التنصيب، يخطط لدعوة ضيوف أجانب آخرين إلى حفل أداء ترامب اليمين الدستورية، وعلى وجه الخصوص قد يحضر هذا الحدث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

ترامب يوجه دعوة للرئيس الصيني لحضور حفل تنصيبه

وسبق أن انتقد ترامب مرارا وتكرارا السياسة الاقتصادية للصين وتعهد بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع القادمة من الصين.

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ترامب يوجه دعوة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور حفل تنصيبه

وردت الصين على تعهد ترامب بالقول إنه “لا يوجد رابح في حرب الرسوم أو الحرب التجارية كما أن العالم لن يستفيد من ذلك”.

وأبدت بكين “استعدادها للعمل مع جميع الأطراف لدعم التعددية الحقيقية وبناء اقتصاد عالمي مفتوح ودعم التنمية المستدامة وجمع الدول معا لمواجهة التحديات وتحقيق الازدهار المشترك وبناء مجتمع يؤمن بمستقبل مشترك للبشرية”، على حد تعبير المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينج يو.

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بوتين ترامب الكرملين الرئيس الصيني

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