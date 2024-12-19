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خارج الحدود

بوتين: لم نُهزم في سوريا، ولم ألتق بشار الأسد بعد وصوله إلى موسكو

بوتين والاسد، فيتو
بوتين والاسد، فيتو

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه لم يلتقِ الرئيس السورى السابق بشار الأسد بعد وصوله إلى موسكو لكنه يعتزم التحدث إليه.

مصير الصحفي الأمريكي المفقود في سوريا أوستن تايس

وأضاف بوتين أنه سيسأل الأسد عن الصحفي الأمريكي المفقود في سوريا أوستن تايس.

وقال الرئيس الروسي: "روسيا لم تُهزم في سوريا بل حققنا أهدافها هناك. علينا أن نبحث ما إذا كنا سنحتفظ بقواعدنا العسكرية في سوريا، اقترحنا أن يستخدم شركاؤنا قاعدتنا الجوية في سوريا لأغراض إنسانية وكذلك القاعدة البحرية".

روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل

ولفت إلى أن "روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا".

وبعد سيطرة الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى العاصمة دمشق، وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو، وتم منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية.

مغادرة بشار الأسد البلاد والتخلي عن منصبه

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، حينها، أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر مغادرة البلاد والتخلي عن منصبه وأمر بانتقال سلمي للسلطة بعد مفاوضات مع أطراف في النزاع.

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فلاديمير بوتين موسكو الرئيس السوري أوستن تايس بوتين سوريا

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