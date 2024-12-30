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رياضة

ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد مباريات اليوم الإثنين

الأهلي وإنبي
الأهلي وإنبي

ترتيب الدوري المصري، يواصل الزمالك تصدره لقمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم، والتي شهدت تعادل الأهلي مع إنبي سلبيا، وفوز بيراميدز على الجونة بهدف، وفوز فاركو 2-1 أمام سموحة، وتعادل بتروجيت مع زد 1-1. 

وتستكمل غدا الثلاثاء مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز بمباراة المصري البورسعيدي مع سيراميكا كليوباترا، وتختتم الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري يوم الأربعاء بمواجهتي مودرن سبورت ضد الإسماعيلي، وغزل المحلة ضد البنك الأهلي.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

1 الزمالك 14 نقطة
2 بيراميدز 14  نقطة
3 الاهلي 12  نقطة
4 سيراميكا كليوباترا 11  نقطة
5 المصري البورسعيدي 11  نقطة
6 زد إف سي 10  نقاط
7 فاركو 10  نقاط
8 بتروجيت 9  نقاط
9 الاتحاد السكندري 9  نقاط
10 غزل المحلة 8  نقاط
11 طلائع الجيش  8  نقاط
12 الإسماعيلي 6  نقاط
13 حرس الحدود 6  نقاط
14 إنبي 6  نقاط
15 الجونة 6 نقاط
16 سموحة 5  نقاط
17 البنك الأهلي 5  نقاط
18 مودرن سبورت 4  نقاط

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