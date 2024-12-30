حافلة الأهلي تصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي في الدوري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي ملعب “المقاولون العرب” استعداد لمواجهة نظيره إنبي اليوم الاثنين، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي فى الخامسة مساء اليوم الإثنين على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

وتنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

ويحتل فريق النادي الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة وبفارق 3 ثلاث نقاط عن نادي الزمالك المتصدر لترتيب البطولة برصيد 14 نقطة، ولكن لدي المارد الأحمر مباراة مؤجلة.

بينما يتواجد فريق إنبي في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط.

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