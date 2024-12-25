سر استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن سبب استبعاد محمود كهربا لاعب الفريق من قائمة الأحمر لمواجهة المصري البورسعيدي مساء غد الخميس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره المصري والتي شهدت استبعاد كهربا.

سبب أستبعاد كهربا من مواجهة المصري

وقال المصدر إن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ومحمد رمضان المدير الرياضي بالأهلي فضلا استبعاد كهربا من قائمة المصري وعدم أصطحاب اللاعب خوفا وجود أي احتكاك بينه وبين الجمهور وذلك بعد الأزمة الأخيرة.

ونشبت أزمة بين كهربا وجماهير النادي الأهلي عقب مباراة الفريق الأخيرة بعدما طالب اللاعب زملاءه في الفريق بعدم التوجه لتحية الجماهير والذهاب لغرف خلع الملابس وهو ما أثر غضب الجماهير.

كما أضاف المصدر " أن الجهاز الفني فضل أيضا استعباد اللاعب نظرا لعدم جاهزيته النفسية للتواجد لدعم الفريق في مواجهته أمام المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على ستاد “برج العرب”، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس – عمر كمال

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو – سمير محمد

خط الهجوم: وسام أبو علي

غيابات الأهلي أمام المصري

واستبعد كولر من قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد كلا من: كهربا، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، رضا سليم، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء غد الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

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