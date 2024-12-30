إصابة طالبة بكلية الطب سقطت من الطابق الخامس بمنزل أسرتها في بني سويف

أصيبت طالبة بالفرقة الأولى بكلية الطب البشرى بـ جامعة بني سويف الأهلية بكسور وكدمات جراء سقوطها من الطابق الخامس بمنزل أسرتها بمدينة بني سويف شرق النيل، أثناء مذاكرتها على سطح الفيلا وقال عدد من زملائها إنها أصيبت بدوار نتج عنه سقوطها من الطابق الخامس، وتم نقلها إلى مستشفى خاص للعلاج.

بيان اتحاد طلاب جامعة بني سويف الأهلية

وأصدر اتحاد طلاب جامعة بنى سويف الأهلية بيانا تقدموا فيه بخالص الدعاء والشفاء لزميلتهم لجين أحمد عبدالفتاح الطالبة المقيدة بالفرقة الأولى بكلية الطب البشرى، والتى تعرضت لحادث أليم إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها ونحن على ثقة في الله على شفائها وندعو الجميع بالدعاء لها بالشفاء في هذه اللحظات الصعبة، كما نؤكد أننا على تواصل مع أسرتها لمتابعة حالتها الصحية أول بأول.

رئيس جامعة بني سويف الأهلية

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف الاهلية، إننا ندعو لها بالشفاء العاجل ونفى أن تكون قد سقطت من الجامعة الأهلية لأنه لا يوجد مدن جامعية للجامعة الأهلية، كما أن مبنى الجامعة الاهلية مكون من 3 طوابق فقط وأن ما أثير حول سقوطها في الجامعة الأهلية غير صحيح، وأن طلب من مسئولي الجامعة متابعة حالة الطالبة وتقديم الرعاية الكاملة لها في حالة طلب أسرتها.

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