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رياضة

الأهلي يكلف محمد سراج رئيسًا لبعثة رجال الطائرة في البطولة العربية بقطر

محمد سراج
محمد سراج

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد سراج الدين عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال المشارك في البطولة العربية بقطر، خلال الفترة من 15 إلى 26 يناير المقبل. 

ويقوم محمد سراج الدين بالتنسيق والترتيب الكامل مع الكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق أفضل النتائج.

وفي سياق آخر، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الأحد على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك استعدادًا لمباراة فريق إنبي في بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل مران الأهلي الختامي لمواجهة إنبي 

وعقد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر محاضرة فنية واجتمع باللاعبين، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مباراة الغد.

وقاد أندريس إندويا مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا بالكرة للاعبين، وذلك لمدة ٣٠ دقيقة من بداية المران. 

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس. 

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بجانب التدريبات الفنية وتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين. 

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

وفاز النادي الأهلي مؤخرًا على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وسجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تنطلق مباراة الأهلي وإنبي فى الخامسة مساء غد الإثنين على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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الأهلي محمود الخطيب النادي الأهلي محمد سراج الدين البطولة العربية

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