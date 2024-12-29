بداية من الأهلي وسموحة، رابطة الأندية تعلن تعديل مواعيد مباريات الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية عن تعديل مواعيد مباريات بطولة الدوري الممتاز، لتتماشي مع قرارات الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك في بيان رسمي عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء قرار رابطة الأندية أنه اعتبارا من مباراة الأهلي وسموحة المقرر أن تقام يوم 7 يناير المقبل فإن مباريات دوري نايل ستقام في الأوقات التالية:

الساعة الرابعة عصرا بدلا من الخامسة مساء.

والساعة السابعة مساء بدلا من الثامنة مساء.

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة السادسة من الدوري

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة أصدرت عقوبات الجولة السادسة، وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة زد إف سي وإنبي:

توقيع غرامة مالية على نادي زد إف سي قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

إيقاف علي فوزي لبيب لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000،وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

مباراة طلائع الجيش والزمالك:

توجيه لفت النظر إلى نادي الزمالك وتوقيع غرامة مالية قيمتها 100000 جنيه، وذلك بسبب رمي زجاجات مياه باتجاه أرض الملعب.

مباراة الاتحاد ومودرن سبورت:

توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود:

توقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 200000 جنيه ـوذلك بسبب السباب الجماعي للجماهير تجاه حكام المباراة بشكل متكرر، ومنع المتواجدين من مشجعي الفريق الحاضرين في المباراة، من حضور مباراة الإسماعيلي أمام سموحة في الجولة التاسعة من دوري nile.

مباراة بيراميدز وفاركو:

إيقاف محمود جهاد محمد جمعة لاعب فريق فاركو مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000ـ وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

مباراة سموحة وغزل المحلة:

توقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 50000 جنيه، وذلك بسبب حصول الفريق على عدد ست بطاقات سواء صفراء أو بطاقة حمراء.

مباراة المصري والأهلي:

توقيع عقوبة مالية على نادي المصري وقيمتها 20000، وذلك بسبب عدم حضور السيد المدير الفني المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

مباراة بتروجيت والجونة:

إيقاف فيفرو أكيما لاعب فريق الجونة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

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