فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن فلسطينيين محاصرين في بيت حانون شمالي قطاع غزة قالوا: القصف الإسرائيلي علينا مستمر منذ ساعات بلا توقف.

الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

وأضاف الفلسطينيون:" لا نستطيع الخروج لكثافة القصف الإسرائيلي وعشوائيته والكلاب الضالة تنهش جثامين الشهداء الملقاة في الشوارع".

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن وفاة طفل نتيجة البرد وانعدام وسائل التدفئة في خيام النازحين وسط قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة منذ نحو 15 شهرًا.

وفاة طفل فلسطيني بسبب البرد

وهذا هو الطفل الخامس، إذ توفي ٤ أطفال فلسطينيين في اليومين الماضيين بسبب البرد الشديد، وقال الأطباء إنهم تجمدوا حتى الموت أثناء وجودهم في مخيمات النازحين.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان صادر عنها أن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى.

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