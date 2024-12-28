السبت 28 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان منطقة بيت حانون في غزة

شرطة الاحتلال، فيتو
شرطة الاحتلال، فيتو

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إنذارا عاجلا إلى كل من لم يخل بعد منطقة بشمال شرق قطاع غزة حددها على الخريطة وعلى وجه الخصوص منطقة بيت حانون.

 

الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان منطقة بيت حانون في غزة 

 

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه تم تحذير هذه المنطقة مرات عديدة في الماضي.

 

وطالب المتواجدين بالمنطقة المحددة على الخريطة التي نشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، بإخلاء المنطقة فورا والانتقال جنوبا نحو طريق صلاح الدين.

وشدد المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي على أن الانتقال عبر طريق آخر يعرض حياتهم للخطر.

 

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع منذ 7 أكتوبر

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 45.484 شهيدا و108.090 مصابا.

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