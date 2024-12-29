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وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن 2025

قبول دفعة جديدة
قبول دفعة جديدة فى معاهد معاونى الأمن 2025

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة (الحادية عشر) من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها، للراغبين في التقدم لاجتياز اختبارات القبول بمعاهد معاوني الأمن، من الذكور الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة.

جاء ذلك تزامنًا مع تنظم وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًّا للاعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة فى معاهد معاونى الأمن لعام 2025.

وينظم المؤتمر بمقر قطاع التدريب على طريق السويس الصحراوى وسط حضور قيادات القطاع ومدير معهد معاونى الامن  للكشف عن الشروط واجراءات التقديم فى معهد معاونى الامن الدفعة الجديدة ومواعيد التقديم واماكن سحب الملفات.

قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن 2025

جدير بالذكر أن من مزايا الالتحاق بمعهد معاوني الأمن تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، فيما يحصل الطالب بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الاستفادة من النظام العلاجي المجاني، وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.

الإعلان عن قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن لعام 2025

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مواعيد التقديم في معاهد معاوني الأمن 2025

وكشف مصدر مسئول لـ “فيتو”، أن معهد معاوني الأمن تأسس في ديسمبر 2014 عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، على أن يكون المتقدم للالتحاق بالمعهد من حملة الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

معهد معاوني الأمن 2025

وأشار المصدر، إلى أن الدراسة بالمعهد تخضع لإشراف وزير الداخلية شخصيًّا، وتتنوع الدراسة فيه ما بين تدريبات عملية، يليها تلقي معلومات عامة عن جهاز الشرطة بكافة فروعه، ثم دراسة التخصصات  مثل الجوازات أو المواني أو غيرها ويدرس الطالب بخلاف التدريبات القتالية، علوم كثيرة مثل الكمبيوتر واللغة الإنجليزية والبحوث الجنائية والمرور.

التقديم بمعاهد معاوني الأمن 2025

وعند التحاق الطالب بمعهد معاوني الأمن يوقع على عقد بأن تكون وظيفته "فرد أمن"، ولا مجال للترقي فيها سوى أن يكون معاون أمن ثالث ومعاون أمن ثان ثم معاون أمن أول ومعاون أمن ممتاز وبعدها معاون أمن ممتاز ثان ثم معاون أمن ممتاز أول.

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