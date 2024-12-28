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حوادث

إنهاء إجراءات الإفراج عن سما المصرى بعد انتهاء العقوبة المقررة

سما المصرى , فيتو
سما المصرى , فيتو

أنهت أجهزة الأمن، مساء اليوم السبت، إجراءات الإفراج عن الفنانة الاستعراضية سما المصرى بعد انتهاء العقوبة المقررة.

 

الإفراج عن سما المصرى 


وكان أشرف ناجي محامي سما المصري تقدم بطلب إلى محكمة القضاء الإداري لإخلاء سبيلها بعدما نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها، إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف.

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وذكر محامي سما المصري أنها نفذت 3 أحكام قضائية منها حكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

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