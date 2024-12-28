أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الدواجن بالسلاسل التجارية.. شعبة الاتصالات تكشف أسباب زيادة أسعار الهواتف المحمولة.. وخطوات صرف الحوالة بالدولار للعملاء فى البنوك

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

رحب المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بضيوف، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، متابعا: كانت ولا تزال شاهدة على تاريخ طويل من العمل والإنتاج والابتكار منذ عشرينيات القرن الماضي ورمزا من رموز القوة الاقتصادية والتاريخية لصناعة الغزل والنسيج في مصر التي تعد من أعرق الصناعات في تاريخنا الوطني.



وأضاف في كلمته أثناء زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقدية إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى: في أن اليوم ونحن نشهد مرحلة جديدة من مشروعات التطوير في شركة غزل المحلة نرى أمامنا نموذجًا حيًّا للانطلاقة الكبيرة التي يشهدها قطاع الأعمال العام في مصر بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية الحكيمة وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبإرادة وطنية حقيقية نحو النهوض بالصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

سجلت أسعار الدواجن في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى ارتفاعًا ملحوظًا، إذ شملت الارتفاعات سعر الفراخ ومشتقاتها من الصدور والدبوس والبانيه، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس وقرب الاحتفال برأس السنة الميلادية.

قدمت السعودية دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار، تعزيزًا لميزانية الحكومة اليمنية، ودعما للبنك المركزي اليمني، وحرصًا من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.

كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، موضحًا أن المحدد الأول في تحريك الأسعار مرتبط بسعر صرف الدولار.

قال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة اتخذت قرارًا بتحرير سعر الصرف في 2024، وفقا لسياسة العرض والطلب، مشيرًا إلى أن جذب المستثمر الخارجي لن يكون إلا من خلال وجود قيمة منخفضة للجنيه أمام الدولار.

حقق الجنيه الذهب مكاسب كبيرة خلال العام الجارى فى الأسواق المحلية، حيث وصلت نسبة الزيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال عام نحو 4720 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29920 جنيها خلال ديسمبر الجارى، بعد أن كان يسجل نحو 25200 فى بداية يناير الماضى بزيادة تصل إلى ما يقرب من 4720 جنيها

كشف الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، عن توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مع تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي روبرت هولتسمان، اليوم السبت، أنه لا يتوقع ارتفاع في أسعار الفائدة في الوقت الحالي، لكن ما يمكن أن يحدث هو أن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت حتى التخفيض التالي لأسعار الفائدة.

وأضاف عضو مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبي، ومحافظ البنك الوطني النمساوي: "يمكن أن يستغرق الأمر المزيد من الوقت، قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى".

يتساءل العديد من عملاء البنوك حول إصدار كارت حوالتي لتلقي الحوالات القادمة من الخارج.

وأوضحت الكثير من البنوك أنه لابد من وجود إصدار كارت حوالتي للعملاء، بما يسمح بتسهيل عملية استقبال الحوالات البنكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.