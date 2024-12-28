هل يشهد 2025 صفقات جديدة بعد رأس الحكمة؟ خبير اقتصادي يجيب

قال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة اتخذت قرارًا بتحرير سعر الصرف في 2024، وفقا لسياسة العرض والطلب، مشيرًا إلى أن جذب المستثمر الخارجي لن يكون إلا من خلال وجود قيمة منخفضة للجنيه أمام الدولار.

صفقة رأس الحكمة وإسقاط الديون

وأشار إلي أن صفقة رأس الحكمة قدرت بـ35 مليار دولار، وإسقاط ديون تقدر بـ10 مليارات دولار، متوقعًا أن يشهد عام 2025 المزيد من الصفقات الكبيرة المُماثلة لصفقة رأس الحكمة.

ارتفاع سعر الدولار

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي تحدث عن احتمالية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة لا تزيد عن 5%، في إطار تطبيق سعر الصرف المرن.

صفقات الدولة في 2025

أكد خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس": أن الفترة المقبلة قد تشهد مجموعة من الصفقات القوية، حيث سيتم طرح 10 شركات مثل شركة وطنية وشركة صافي، في الربع الثاني من 2025، وهذا يأتي في إطار تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي.

التضخم في مصر

وأشار إلي أن التضخم في 2023 كان يُقدر بـ35%، والآن انخفض معدل التضخم لـ25%، ومن المحتمل أن ينخفض التضخم خلال الفترة المقبلة بصورة أكبر، حيث أعلن البنك المركزي عن استراتيجية لخفض التضخم لـ7% خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن 2025 سيكون عام التصدي وتقليل فاتورة الاستيراد وسداد المديونيات، متوقعًا عدم ارتفاع سعر الدولار بصورة كبيرة مثلما حدث الفترة الماضية.

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