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اقتصاد

عضو بالمركزي الأوروبي يوضح سيناريوهات أسعار الفائدة بالفترة المقبلة

البنك المركزى الاوروبى،
البنك المركزى الاوروبى، فيتو

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي روبرت هولتسمان، اليوم السبت، أنه لا يتوقع ارتفاع في أسعار الفائدة في الوقت الحالي، لكن ما يمكن أن يحدث هو أن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت حتى التخفيض التالي لأسعار الفائدة.

وأضاف عضو مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبي، ومحافظ البنك الوطني النمساوي: "يمكن أن يستغرق الأمر المزيد من الوقت، قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى".

معدلات التضخم فى منطقة اليورو

وتسارع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو في نوفمبر إلى 2.2% من 2.0% في الشهر السابق وأعلى من المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

من جهة أخرى، أكد هولتسمان: "نعم، هناك دلائل على اتجاه تصاعدي في بعض أسعار الطاقة لكن هناك أيضًا سيناريوهات أخرى بشأن كيفية عودة التضخم، مثل تخفيض قيمة اليورو بشكل أقوى".

وكانت أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن البنك يخطط لمواصلة خفض تكاليف الاقتراض مع تراجع معدلات التضخم التي هيمنت على الأعوام الماضية، واقتراب بلوغ المعدل المستهدف البالغ 2%.

التركيز على إدارة المخاطر المستقبلية 

وقالت لاجارد في خطاب ألقته مؤخرا، إنه بعد فترة طويلة من السياسات النقدية المشددة، تحسنت دقة التوقعات الاقتصادية، مما يتيح للمسؤولين التركيز على إدارة المخاطر المستقبلية بدلًا من القلق بشأن تأثير الصدمات السابقة، موضحة أن هناك دلائل على أن التضخم المرتفع في قطاع الخدمات قد يتراجع خلال الأشهر المقبلة، بحسب وكالة بلومبرج.

وأضافت، أنه رغم أننا لم نصل إلى الهدف بعد، إلا أننا قريبون جدا منه، إذا استمرت البيانات الواردة في تأكيد توقعاتنا، فإن الاتجاه واضح، ونتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

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