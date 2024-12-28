خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الذهب مع تنصيب ترامب

كشف الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، عن توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مع تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ارتفاع أسعار الذهب

وأوضح أن التوقعات تُشير إلى ارتفاع سعر الذهب خاصة مع تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسة، حيث ترتفع الأوقية بنسبة 5% خلال الفترة المقبلة.

ضخ استثمارات سعودية في رأس جميلة

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه الإعلامي هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس” إلي أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ السعودية استثمارات في منطقة رأس جميلة المقابلة لتيران وصنافير، وهذه الصفقة قد تُقلل من أعباء الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية.

إيرادات قناة السويس

وأشار إلى أن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة 60% بسبب الأحداث في قطاع غزة وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تحقيق أكبر استفادة من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال ابتزاز دول الخليج، وسيقوم بتهديد الصين من خلال رفع الجمارك.

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