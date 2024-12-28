السبت 28 ديسمبر 2024
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اقتصاد

خطوات صرف الحوالة بالدولار للعملاء فى البنوك

بنوك،فيتو
بنوك،فيتو

 يتساءل العديد من عملاء البنوك حول إصدار كارت حوالتي لتلقي الحوالات القادمة من الخارج.

وأوضحت الكثير من البنوك أنه لابد من وجود إصدار كارت حوالتي للعملاء، بما يسمح بتسهيل عملية استقبال الحوالات البنكية.

 

كيفية صرف حوالة الدولار من بنك مصر 

 وحاليا يتردد سؤال متكرر يشغل بال ملايين العملاء وهو هل يمكن سحب الحوالة بالدولار تساؤل يطرح نفسه بين الكثيرين ممن يتعاملون في البنوك.

 

حوالات الدولار 

وحول سحب الحوالة بالدولار فإنه بالفعل يمكن تسلم الحوالة بالجنية المصري أو الدولار الأمريكي..

 

ويمكن صرف حوالات الدولار أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال فروع محددة داخل كل بنك.

 

وتستعرض فيتو في السطور التالية أبرز أسباب تمنع وصول الحوالة البنكية لعملاء البنوك في المواعيد المحددة.

أسباب منع وصول الحوالة البنكية 

وتشل قائمة تلك الأسباب ما يلي:

1- من أشهر أسباب تأخر  الحوالات البنكية هي المتعلقة بالإجازات.

2- إذا كان البنك لا يعمل في يوم إرسال الحوالات المصرفية من بنك المرسل، سواءً بسبب الإجازات الرسمية كإجازات نهاية الأسبوع، فلن تقدر على استلام حوالتك في هذه الأيام. لا يتعلق الأمر فقط بالإجازات الرسمية. 

3- اختلاف توقيتات العمل من دولة لأخرى.

 

رمز السويفت swift code

 يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها. هناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء.

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