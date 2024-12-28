أخبار الحوادث اليوم: الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن غدا.. حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.. وترحيل حمو بيكا إلى سجن برج العرب

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها..

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن غدا

تعقد وزارة الداخلية، غدا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة فى معاهد معاونى الأمن.

الداخلية تنظم زيارة لوفد مفوضية حقوق السجناء بالبحرين لمجمع إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

استقبل قطاع الحماية المجتمعية وفد من الأمانة العامة للتظلمات بمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بوزارة العدل بدولة البحرين بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.

مصدر أمني يكشف حقيقة انتشار البلطجة وسرقة سيدة أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إدعاء أحد الأشخاص بانتشار السرقات وأعمال البلطجة أعلى محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، والزعم بتعرضه وسيدة أخرى كانت متوقفة بسيارتها أعلى المحور لمحاولة سرقة بالإكراه.

حبس عامل بتهمة الشروع في قتل زوجته بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة بالاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة أصيبت بطعنة على يد زوجها بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.

المشدد 15سنة لعاطل متهم بقتل جاره في مشاجرة بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15سنة لعاطل بتهمة قتل جاره لخلافات الجيرة بينهما في منطقة السلام.

حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة، وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

ترحيل حمو بيكا إلى سجن برج العرب لتنفيذ عقوبة حبسه شهرين

تسلم مسئولي سجن برج العرب، مؤدي المهرجانات حمو بيكا من قوات شرطة ترحيلات مديرية أمن الإسكندرية، لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده بالحبس شهرين في قضية إقامته حفل غنائي بدون ترخيص فى عام 2018 بمنطقة البيطاش.

إحالة معلمة إنجليزي في مدرسة بالدقهلية للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلمة لغة إنجليزية بإحدى المدارس التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، إلى المحاكمة التأديبية؛ على خلفية تعديها بالضرب على تلميذة بالصف الخامس الابتدائي -من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الحكم على الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي 25 يناير المقبل

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بتأجيل الحكم على طبيب النساء والتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي 25 يناير المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.