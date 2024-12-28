مصدر أمني يكشف حقيقة انتشار البلطجة وسرقة سيدة أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إدعاء أحد الأشخاص بانتشار السرقات وأعمال البلطجة أعلى محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، والزعم بتعرضه وسيدة أخرى كانت متوقفة بسيارتها أعلى المحور لمحاولة سرقة بالإكراه.

حقيقة انتشار البلطجة وسرقة سيدة أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة

وأكد المصدر الأمني، أنه لم يتم رصد أية بلاغات بنطاق محور عمرو بن العاص فى ذات الشأن، وتم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو الذى قام باختلاق الواقعة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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