السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن غدا

دفعة جديدة فى معاهد
دفعة جديدة فى معاهد معاونى الأمن

تعقد وزارة الداخلية، غدا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة فى معاهد معاونى الأمن.

 دفعة جديدة فى معاهد معاونى الأمن


وينظم المؤتمر بمقر قطاع التدريب على طريق السويس الصحراوى وسط حضور قيادات القطاع ومدير معهد معاونى الأمن  للكشف عن الشروط واجراءات التقديم فى معهد معاونى الأمن الدفعة الجديدة، ومواعيد التقديم وأماكن سحب الملفات.

الداخلیة تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر المخدرات

ضبط 17 شركة ومكتب سياحي غير مرخص للنصب على راغبي الحج والعمرة

يذكر أن من مزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، كما يحصل الطالب بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الاستفادة من النظام العلاجي المجاني، وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التقديم فى معهد معاونى الامن الالتحاق بمعهد معاونى الأمن طريق السويس الصحراوي معهد معاونى الأمن معاهد معاوني الأمن قطاع التدريب

مواد متعلقة

الداخلیة تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر المخدرات

ضبط 17 شركة ومكتب سياحي غير مرخص للنصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

مصدر أمني يكشف حقيقة انتشار البلطجة وسرقة سيدة أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة

ضبط 4 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

تحرير 1071 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حالة الطرق اليوم، خريطة حركة المرور بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

ضبط 136 فرد خرطوش و42 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من حمو بيكا على ترحيله إلى سجن برج العرب

الخارجية السورية: نتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع مصر

هل يشهد 2025 صفقات جديدة بعد رأس الحكمة؟ خبير اقتصادي يجيب

كهربا يحدد وجهته في يناير خلال أيام

تسبب الوفاة.. الصحة تحذر من استخدام هذه الحقنة لعلاج دور البرد المنتشر

في زيارة مفاجئة، وزير الصحة يحيل مدير مستشفى شبرامنت المركزي للتحقيق

أسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2024 فى التعاملات المسائية

مجلس الأهلي يعقد اجتماعًا عاجلًا غدًا للرد على قرارات لجنة الانضباط

منوعات

المزيد

امرأة تقتل عائلتها بكعكة عيد ميلاد مسمومة

دولة تقيم مراسم دينية لحرق جثمان مانموهان سينغ

أمواج عاتية تضرب الساحل الشمالي في بيرو وتتسبب بأضرار جسيمة

روس كوسموس: إطلاق صاروخ "أنغارا" المطور سيحاكي حادثا فضائيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير عالميا اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم السبت

الملوخية بـ 10 جنيهات، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

بكام سعر الأرز في السوق اليوم السبت 28- 12- 2024؟

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى نفيه.. 9 معلومات عن أحمد عرابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تعتبر الخادمة ملك يمين؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية السابق (فيديو)

تفسير حلم سقي الزرع في المنام وعلاقته بالخير والرزق وزوال الهموم

أمين "البحوث الإسلامية" يلقى محاضرة للطلاب الوافدين عن مخاطر الإلحاد

المزيد
الجريدة الرسمية