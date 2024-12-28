الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن غدا

تعقد وزارة الداخلية، غدا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة فى معاهد معاونى الأمن.

دفعة جديدة فى معاهد معاونى الأمن



وينظم المؤتمر بمقر قطاع التدريب على طريق السويس الصحراوى وسط حضور قيادات القطاع ومدير معهد معاونى الأمن للكشف عن الشروط واجراءات التقديم فى معهد معاونى الأمن الدفعة الجديدة، ومواعيد التقديم وأماكن سحب الملفات.

يذكر أن من مزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، كما يحصل الطالب بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الاستفادة من النظام العلاجي المجاني، وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.

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